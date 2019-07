Bundesverkehrsminister Scheuer beim Radverkehrskongress Anfang Juni in Dresden. Bildrechte: dpa

Der CSU-Politiker hatte höhere Bußgelder fürs Parken in zweiter Reihe und auf Schutzstreifen für Radler und E-Tretrollerfahrer bereits angekündigt. Derzeit werden beim unerlaubten Parken auf Schutzstreifen 15 bis 35 Euro fällig. Das schrecke aber kaum einen ab, hatte Scheuer zuletzt beim Radverkehrskongress in Dresden gesagt.



Die Maßnahmen sind Teil geplanter umfangreicher Änderungen der Straßenverkehrsordnung. So soll es mehr Platz und mehr Rechte für Radler und strengere Regeln für Autos geben, um Radfahren in Deutschland sicherer zu machen.