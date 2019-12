In ganz Deutschland sind an mehr als 1.000 öffentlichen Schulen die Posten der Schulleitung vakant. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Bildungsministerien zahlreicher Länder. Betroffen sind vor allem Grundschulen. Wo die Rektoren fehlen, werden in der Regel Lehrkräfte kommissarisch als Chefs eingesetzt.

Vor allem Grundschulen ohne Leitung

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen waren laut Statistik des Schulministeriums Anfang August 457 Schulleiterposten nicht besetzt, davon allein an 250 an Grundschulen. Das ist etwa jede zehnte Grundschule. Hinzu kommen 482 vakante Konrektorenstellen.

In Niedersachsen sind an mehr als 170 von etwa 2.800 Schulen die Rektorenposten verwaist - allein 98 davon an Grundschulen. In der Hauptstadt Berlin sind 35 Schulen ohne Leiter - Tendenz steigend.

Jede zehnte Schule in Sachsen-Anhalt sucht Rektor

Angespannt ist die Lage auch im Osten Deutschlands. In Sachsen geht es um 94 Schulen. Am größten sind auch hier die Probleme an Grundschulen: 62 werden kommissarisch geleitet. In Sachsen-Anhalt muss derzeit fast jede zehnte Schule ohne Schulleitung zurechtkommen. Laut Bildungsministerium in Magdeburg sind momentan landesweit 73 Schulleitungsstellen nicht besetzt. Auch hier sind vor allem Grundschulen betroffen.