Genaue Zahlen gibt es bisher nicht. Ragnitz schätzt, dass in Mitteldeutschland etwa 300.000 Menschen Anspruch auf die künftige Grundrente haben könnten.

Noch muss der Kompromiss aber noch in ein konkretes Gesetz ausformuliert werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kündigte bereits einen Spielraum bei der Grenze von 35 Beitragsjahren an. Am Montag hatten die Oppositionsparteien die Pläne der Großen Koalition heftig kritisiert. Auch der Wirtschaftsflügel der CDU und mehrere Parteilinken der SPD zeigten sich enttäuscht über den Kompromiss.