In der deutschen Metall- und Elektroindustrie haben bundesweite Warnstreiks begonnen. Zunächst sind Arbeitsniederlegungen in acht Bundesländern geplant.

Unmittelbar nach Mitternacht legten Mitarbeiter von Firmen im fränkischen Aschaffenburg und im westfälischen Iserlohn die Arbeit für kurze Zeit nieder. Nach IG-Metall-Angaben waren in Aschaffenburg rund 65 Mitarbeiter und in Iserlohn etwa 100 Arbeiter eines Betriebs beteiligt. Weitere Warnstreiks sind unter anderem bei Otis in Berlin und Bombardier in Brandenburg vorgesehen. Im Laufe des Tages sollen Kundgebungen unter anderem bei Porsche in Baden-Württemberg, in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens sowie in Ostdeutschland folgen.

Metaller aus Thüringen und Sachsen dabei

Thüringer Metaller beteiligen an fünf Standorten. Arbeitsniederlegungen laut Gewerkschaft unter anderem am Rudolstädter Werk des Elektrokonzerns Siemens, dem Bosch-Standort in Eisenach sowie beim Automobilzulieferer BorgWarner in Arnstadt geplant.

In Sachsen wird bei Volkswagen in Chemnitz gestreikt. Parallel dazu legen die Beschäftigten mehrerer Gießereien in Leipzig die Arbeit nieder. Am späten Abend folgt dann auch die Belegschaft des Automobilzulieferers GKN Driveline in Zwickau.

Leipzigs IG-Metall-Chef Bernd Kruppa sagte der "Leipziger Volkszeitung", die Wirtschaft brumme, die Auftragsbücher seien voll, die Prognosen für 2018 gut.

Unsere Forderungen sind wirtschaftlich sinnvoll, bezahlbar und die richtigen Antworten auf eine moderne Arbeitswelt. Leipzigs IG-Metall-Chef Bernd Kruppa "Leipziger Volkszeitung"

Mehr Geld und Zeit

Mitarbeiter aus Eisenach bekräftigten bereits im Dezember ihre Forderungen. Bildrechte: MDR/Ruth Breer Die IG Metall fordert unter anderem für alle 3,9 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld. Außerdem sollen die Beschäftigten die Möglichkeit bekommen, ihre Arbeitszeit für zwei Jahre auf 28 Wochenstunden zu kürzen. Für einige besondere Fälle soll es dabei sogar einen Teillohnausgleich geben. Gedacht ist dabei besonders an Schichtarbeiter, Eltern kleiner Kinder oder Mitarbeiter, die Angehörige pflegen.