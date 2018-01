Die Luft ist heiß und stickig bei Halberg Guss in Leipzig. Die Firma gießt Motorblöcke. Die Öfen glühen. Trotz zunehmender Automatisierung ist die Arbeit in der Metallindustrie oft noch hart. Auch deshalb will die Gewerkschaft an die Arbeitszeiten ran, sagt Steffen Reißig von der IG Metall Leipzig. Anfang des vergangenen Jahres habe die IG Metall 680.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie befragt zum Thema Arbeitszeit. Da seien Wünsche hoch gekommen, denen die Gewerkschaft Rechnung tragen wolle.

Die Arbeitswelt hat sich verändert, Flexibilität ist überhaupt kein schlimmes Wort mehr für die Leute, aber die wollen ein Stück weit Souveränität. Steffen Reißig, IG Metall Leipzig

Forderung: Für zwei Jahre auf 28 Stunden reduzieren dürfen

Souveränität heißt: Zwischen den Schichten soll auch mal Extra-Zeit für die Familie sein. Für maximal zwei Jahre sollen Metaller ihre Arbeit deshalb individuell auf 28 Stunden je Woche reduzieren dürfen. Für den entgangenen Lohn sollen die Arbeitgeber einen Ausgleich zahlen. Doch die wollen nicht. Ute Zacharias spricht für den Verband der Thüringer Metall- und Elektroindustrie sagt: "Wir reden gerne über Flexibilität der Arbeitszeit." Keine Frage, das sei für alle Beteiligten ein wichtiges Thema. Doch, wenn man Arbeitszeit verringern wolle, müsse es auch möglich sein, Arbeitszeit zu erhöhen.

Für die Branche kommt die Forderung nach 28 Stunden zur Unzeit. Die Auftragsbücher sind voll. Es ist jetzt schon schwer, Personal zu finden, sagt Reinhard Pätz, Ostdeutschlandgeschäftsführer beim Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau: Die Rente mit 63 habe der Branche schon ganz gewaltig dazwischen gehauen, weil sie sich auf die 67 eingestellt habe. Wenn jetzt auch noch eine Reduzierung der Wochenstunden kommen sollte, dann hätten natürlich die Firmen in den ländlichen Bereichen noch größere Probleme Fachkräfte zu kriegen, denn sie könnten diejenigen, die ihnen dann fehlen würden, gar nicht von heute auf morgen ersetzen.

Wahl: Mehr Geld oder mehr Zeit

Doch die IG Metall lässt nicht locker. Zwar gibt es bereits einen Rechtsanspruch auf Teilzeit. Doch ein Rückkehrrecht in die Vollzeit ließ sich in der Politik bislang nicht durchsetzen. Der Tarifvertrag soll das ausbessern. Für Ostdeutschland ist das Thema Arbeitszeit besonders wichtig, sagt Jan Otto von der IG Metall Ostsachsen. Denn hier wird regulär 38 Stunden gearbeitet, in Westdeutschland nur 35.

Der Osten stehe diesmal sehr geschlossen hinter der Forderung, weil er gerade in Bezug auf die Arbeitszeit erheblichen Nachholbedarf habe, in der Angleichung. Ein erster Schritt in die richtige Richtung wäre zu sagen: Es gebe eine Möglichkeit auf Reduzierung der Arbeitszeit. "Es ist immer wieder ein Thema. Das hören wir in allen Betrieben", sagt er. "Ich glaube für die Zukunft, wenn wir gute Fachkräfte halten wollen in Deutschland und gerade im Osten, dann wird es umso relevanter, dass wir da auch gute Regularien haben."