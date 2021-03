Die Industrie- und Handelskammer in Sachsen kann schwer abschätzen, wie die geplanten Testregelungen am Arbeitsplatz umgesetzt werden. Sprecher Lars Fiehler sagte MDR AKTUELL, in Sachsen gebe es aktuell etwa zwei Millionen Erwerbstätige. Die IHK habe keine Informationen, wie viele davon aktuell präsent arbeiteten und direkten Kundenkontakt hätten.