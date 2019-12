Schichtbeginn ist für Polizeihauptmeister Sven Schrapps vor dem Morgengrauen. Wie immer beginnt es mit der Einweisung durch den Gruppenleiter. "Da kriegen wir gesagt, was in unserer Dienststelle in den letzten 24 Stunden passiert ist. Dann empfangen wir unsere Einsatzmittel, unser Fahrzeug und dann begeben wir uns auf Streife." Diesmal postiert sich das Team beim Parkplatz am Heidenholz und beobachtet den aus Richtung Prag kommenden Verkehr auf der A17.

Illegale Einreisen sind "Alltag" für die Grenzpolizei

Es braucht Erfahrung und gutes Gespür, verdächtige Fahrzeuge zu erkennen, erzählt Schrapps. "Zum Beispiel, kommt das Fahrzeug aus einer Stadt, wo bekannt ist, dass da viele Schleusungen drüber laufen? Wie viele Personen sind im Fahrzeug und passt die Tieflage zu den Personen, die drin sitzen?" Bei der Kontrolle braucht man dann höchste Konzentration, erzählt seine Kollegin Peggy Rüther. Denn es kann schnell auch gefährlich werden: "Das Klientel ist gegenüber der Polizei etwas aggressiver. Bei der Durchsuchung stellen wir auch gewisse Waffen fest. Und die sind teilweise griffbereit versteckt."

An diesem Morgen gerät ein Linienbus ins Visier der Streife, die beschließt, alle Insassen einer Fahndungskontrolle zu unterziehen. "Da saß eine männliche Person im Bus, die aktuell mit einem Untersuchungs-Haftbefehl belastet war", berichtet Peggy Rüther. Der Mann wird wenig später dem Haftrichter vorgeführt. Solche Fahndungserfolge sind für die Bundespolizeidirektion Pirna beinahe schon Alltag, sagt Sprecher Christian Meinhold.

Mehr gefälschte Papiere in Umlauf

3.100 gefälschte Dokumente stellte die Bundespolizeidirektion Pirna 2018 fest - zum Besipiel gefälschte Fahrkarten. In 350 Fällen waren es Einreisedokumente. Bildrechte: IMAGO Hauptschwerpunkt der Arbeit sei es, die illegale Migration zu verhindern. So wurden 2018 über 4.500 Personen festgestellt, die unerlaubt eingereist waren. Meinhold geht davon aus, "dass die Zahl für 2019 noch steigen wird und wir noch wesentlich mehr Feststellungen haben werden." Ein Indiz dafür ist die Zunahme sogenannter Urkunden-Delikte. So hatte die für ganz Mitteldeutschland zuständige Bundespolizeidirektion Pirna 2018 insgesamt rund 3.100 gefälschte Dokumente festgestellt. Das können beispielsweise Fahrkarten sein. In 350 Fällen handelte es sich dabei allerdings um reine Einreisedokumente wie Visa oder Ausweispapiere.

Für 2019 liegen die Zahlen noch nicht vor, aber die Tendenz sei klar, ist sich Polizeihauptkommissar Christian Meinhold sicher: "Bei den Urkunden-Delikten gehe ich davon aus, dass wir schon im dritten Quartal 2019 die Zahlen von 2018 erreichen. Was sehr auffällig ist, dass der Anteil der reinen Grenzübertritts-Dokumente exorbitant anwächst. Habe ich vorher nur 15/20 Prozent Grenzübertrittsdokumente gehabt, so gehe ich davon aus, dass wir 2019 bei über 40 Prozent liegen."