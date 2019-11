Die Bundesregierung will die praktische Ausbildung von Imamen in Deutschland fördern. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Ein Pilotprojekt für ein sogenanntes Islamkolleg soll bereits an diesem Donnerstag anlaufen. Dafür soll ein Trägerverein gegründet werden, das Bundesinnenministerium steht laut dem Bericht bereits in Kontakt mit islamischen Verbänden und der Universität Osnabrück.

Auch eine Förderung für das Projekt von der Bundesregierung in Höhe von 400.000 Euro ist im Gespräch, wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf einen Sprecher des Bundesinnenministeriums am Donnerstag berichtete. Im Bundeshaushalt für 2020 sei ein zusätzlicher Posten zur Unterstützung eines "Modellprojekts zur Ausbildung religiösen Personals islamischer Gemeinden" eingerichtet worden, hieß es darin.

Zentralrat reagiert positiv, Ditib skeptisch

Positiv äußerte sich der Zentralrat der Muslime: "Für uns war es immer ein großes Anliegen, dass Imame in Deutschland ausgebildet werden können", sagte dessen Vorsitzender Aiman Mazyek. Vorbild könne dabei die Priester- und Rabbinerausbildung für christliche und jüdische Gemeinden sein.

Der Türkei-nahe Verband Ditib, äußerte sich dagegen kritisch zu den Plänen. "Es ist nicht Aufgabe des Staates, Imame auszubilden, sondern Aufgabe der Religionsgemeinschaften", sagte Ali Ünlü, der Vorsitzende von Ditib Niedersachsen und Bremen. Er verwies darauf, dass Imame in der Türkei in ihre Aufgabe hineinwachsen würden. Ditib wurde in der Vergangenheit allerdings wiederholt für eine zu große Nähe zur türkischen Regierung kritisiert.