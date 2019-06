Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich auf eine Verlängerung des Abschiebestopps nach Syrien geeinigt. Zunächst bis Jahresende sollen weiterhin keine Flüchtlinge in das Krisengebiet zurückgeschickt werden. Das teilte Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) nach dem Treffen in Kiel mit. Das Auswärtige Amt solle bis Herbst die Sicherheitslage in Syrien neu bewerten.

Uneins blieben die Innenminister bei Abschiebungen nach Afghanistan. Unionsgeführte Länder wollen neben Gefährdern und verurteilten Kriminellen künftig auch wieder andere Flüchtlinge abschieben. Viele SPD-geführte Länder lehnen das ab.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) betonte, klare Linie der Bundesregierung sei, dass wieder nach Afghanistan abgeschoben werden könne. Er rief die Länder auf, dem zu folgen.

Dagegen erklärte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD), Afghanistan sei "kein Land, in das zum jetzigen Zeitpunkt mit guten Gewissen unbescholtene Menschen oder Familien mit Kindern abgeschoben werden können". Für seriöse Entscheidungen brauche es weitere aktuelle Lagebilder aus der Region.

Innenminister Wöller: Sachsen ist bei Abschiebungen ganz auf der harten Linie von Bayern Bildrechte: dpa Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) unterstützte eine konsequentere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan. Neben Gefährdern und Krimininellen gelte das auch für jene 20.000 Afghanen, die zur Ausreise verpflichtet sind. Sachsen werde sich auch weiter wie Bayern an Rückführungen beteiligen.



Für diese Haltung bekam Wöller einen Negativpreis. Die Initiative Jugendliche ohne Grenzen wählte ihn zum Abschiebeminister 2019.

Länder und Kommunen sollen Fluchtursachen vor Ort bekämpfen

Zugleich regte Wöller in Kiel an, Länder und Kommunen sollten sich stärker im Kampf gegen Fluchtursachen vor Ort einsetzen. Sachsen schlug Partnerschaften zwischen deutschen Kommunen und Städten zur Hilfe in Entwicklungs- und Schwellenländern vor. Kommunale Unternehmen könnten etwa ihre Expertise im Bereich Wasser, Abwasser, Entsorgung und Energie einbringen.

Die Innenminister einigten sich auf härtere Maßnahmen gegen Clan-Kriminalität. Sie wollen kriminellen Clan-Mitgliedern die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen, sofern diese eine zweite Staatsbürgerschaft haben. Die Bundesregierung soll prüfen, ob und wie eine entsprechende Reform aussehen könnte.

Haus- und Wohnungsbesitzer sollen künftig auch bei Neubauten Geld für Einbruchschutz erhalten. Die staatliche Bank KfW soll dafür Zuschüsse erteilen. Die gibt es bislang nur für nachträgliche Einbauten in alten Gebäuden. Bundesinnenminister Seehofer sagte, die Bundesregierung arbeite bereits an einer Fortsetzung des Förderprogramms.

Um Krawalle bei Fußballspielen zu vermeiden, will die Politik die Vereine künftig stärker in die Pflicht nehmen. Die Clubs sollen vor allem dafür sorgen, dass Pyrotechnik und bekannte Gewalttäter nicht in die Stadien gelangen. Am polizeiintensiven Feiertag 1. Mai soll ab 2021 spielfrei sein.

Die Innenminister von Bund und Ländern in Kiel. Bildrechte: dpa Die Mehrheit der Innenminister lehnt eine Beteiligung der Vereine an den Polizeikosten aber ab - auch mit dem Argument, dass Clubs dann Einfluss auf die Einsatzpläne fordern könnten und weil sie ohnehin Steuern zahlten. Laut Bundesverwaltungsgericht ist eine Beteiligung der Vereine bei Hochrisikospielen grundsätzlich rechtens. Seehofer will das jedoch möglichst vermeiden.

Verbreitung, Erwerb und Besitz von Kinderpornografie sollen künftig härter bestraft werden. Die Höchststrafe für die Verbreitung solcher Bilder und Videos soll von derzeit fünf auf dann zehn Jahre steigen. Wer sich kinderpornografisches Material beschafft, soll mit einer Strafe von maximal fünf statt bislang drei Jahren rechnen müssen. Der Bund soll eine entsprechende Reform prüfen. Konkrete Beschlüsse zur Bekämpfung der Kinderpornografie will Seehofer demnächst mit Länderexperten in kleiner Runde beraten.

Das Bundeskriminalamt wünscht sich hier vor allem eine begrenzte Vorratsdatenspeicherung. Die Polizei soll außerdem Voraussetzungen für die bessere Nutzung einer bereits bestehenden Datenbank erhalten.