Die bisher letzte Innenministerkonferenz fand 2018 in Magdeburg statt. Nun treffen sich die Ressortchefs in Kiel.

Inneministerkonferenz in Kiel Minister beraten über Datenfang, Clan-Kriminalität und Abschiebungen

Am Mittwoch kommen in Kiel die Innenminister von Bund und Ländern zusammen. Sie haben einiges zu besprechen. Ein Konflikt deutete sich zuletzt beim möglichen Abhören von Smart-Home-Geräten an. Doch auch über Clan-Kriminalität soll gesprochen werden.