Im Vorfeld der Innenministerkonferenz (IMK) kommende Woche in Kiel bahnt sich ein Konflikt über das Abhören von Smart-Home-Geräten an. Während das Bundesinnenministerium von Horst Seehofer neue Befugnisse fordert, setzen die Länder vor allem auf eine bessere Auswertung der vorhandenen Daten.

Laut Pistorius wollen sich die Minister bei ihrem Treffen vielmehr mit der Frage beschäftigen, wie die Polizei mit den immer größeren Datenmengen umgehen soll - etwa beim Thema Kinderpornografie. Entscheidend seien die Daten, die auf der jetzigen rechtlichen Grundlage bereits ausgewertet werden dürften, so Pistorius.

Ähnlich hatte sich am Donnerstag bereits Schleswig-Holsteins Innenminister und Gastgeber der IMK, Hans-Joachim Grote geäußert. Auch er halte eine Erweiterung behördlicher Befugnisse bei smarten Geräten nicht für notwendig. "Es geht nicht darum, neue Rechtsgrundlagen zu schaffen", betonte er.

Smart-Home-Geräte Mit dem Begriff werden digitale, vernetzte Haushaltsgeräte bezeichnet, die Daten erheben und auswerten. Dazu gehören etwa digitale Kühlschränke oder Strommessgeräte, die auch aus der Ferne gesteuert werden können oder automatisiert Handlungen durchführen. Auch Sprachassistenten wie Alexa (Amazon), Siri (Apple) oder Google Home werden als Smart-Home-Geräte bezeichnet. Über sie können per Sprachsteuerung unter anderem andere Haushaltsgeräte bedient, Musik eingeschaltet oder Online-Bestellungen getätigt werden. Mit dem Zugriff auf Smart-Home-Geräte könnten Sicherheitsbehörden die digitalen Daten abgreifen und auswerten.

Aufgekommen war die Diskussion am Mittwoch nach der Äußerung eines Sprechers des Bundesinnenminsteriums. Dieser hatte gesagt: "Aus unserer Sicht ist es für eine effektive Kriminalitätsbekämpfung sehr wichtig, dass den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern auch auf diesen Geräten gespeicherte Daten nicht verschlossen bleiben."

In einem Beschlussvorschlag der IMK heißt es, dass "die Spurensicherung in der digitalen Welt eine immer größere Bedeutung einnimmt und die Strafverfolgungsbehörden daher in der Lage sein müssen, digitale Spuren zu erkennen, zu sichern und auszuwerten". Deshalb solle ein Arbeitskreis bis zum Herbst Handlungsempfehlungen vorlegen.