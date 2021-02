Impfgipfel Spahn dämpft Erwartungen an Bund-Länder-Konferenz

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dämpfte die Erwartungen an die Konferenz. Den "Bild"-Medien sagte er, dass er nicht mit konkreten Beschlüssen rechne. "Wir können durch einen Gipfel allein nicht mehr Impfstoffe produzieren", sagte er. Durch ständige Forderungen nach mehr Impfdosen "wird die Produktion nicht schneller". "Meine dringende Erwartung an den Gipfel ist, dass wir einen nationalen Impfplan bekommen, auf dessen Grundlage wir Bundesländer Impftermine vergeben und auch einhalten können", sagte der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Spahn sagte dazu, der Bund könne den Ländern am Ende nur jene Informationen zu Liefermengen und Daten übermitteln, die er selber von den Hersteller erhalte. Dies geschehe aber bereits.

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans (r.) Bildrechte: dpa

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans ging mit den Herstellern von Corona-Impfstoffen hart ins Gericht. "Ich bin schockiert über den Mangel an Sensibilität und Verantwortungsbewusstsein bei einigen Herstellern. Es geht hier nicht um Schokolade, sondern um ein Produkt, an dem Existenzen und der Zusammenhalt der Gesellschaft hängen», sagte Walter-Borjans ebenfalls dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Einige Hersteller von Covid-19-Impfstoffen sind in die Kritik geraten. Das Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer hatten angekündigt, wegen Werksumbauten vorübergehend weniger Impfstoff zu liefern. Der britisch-schwedische Hersteller Astrazeneca hatte zuletzt erklärt, 40 Millionen Impfdosen im ersten Quartal an die EU zu liefern. Das ist die Hälfte der vereinbarten Menge.