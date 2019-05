Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht sich für eine Impfpflicht bei Kindern aus. Bildrechte: dpa

Um die Masern ausrotten zu können, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO), mindestens 95 Prozent der Bevölkerung zu immunisieren. Dies strebt auch die Bundesregierung an. Daher spricht sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für eine Impfpflicht bei Kindern aus.



Dazu der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer Erik Bodendieck: "Die Impfpflicht für Kinder ist ein erster wichtiger Schritt zum Eliminieren dieser gefährlichen Erkrankung. Auch für ausgewählte Personengruppen im Erwachsenenalter ist diese zu begrüßen. Aus unserer Sicht sollte es in der Allgemeinbevölkerung ebenso eine Impfflicht generell für alle Erwachsenen geben, die entweder nicht geimpft sind oder einen Schutz nicht nachweisen können."