Neben der Gesamtzahl der Impfungen bundesweit und in den einzelnen Ländern nennt das RKI auch eine Impfquote: die Zahl der Impfungen pro 1.000 Einwohner. MDR AKTUELL gibt die Zahl der Impfungen pro 100 Einwohner aus. Dass die Quote nicht in Bezug auf die deutsche Gesamtbevölkerung von rund 82 Millionen angegeben wird, ist gleichwohl zweckmäßig. Denn diese Quote wird sich bei einer geringen Zahl von Impfungen zu Beginn im Vergleich zur Bevölkerungszahl lediglich im Bereich hinterer Nachkommastellen verändern – eine Entwicklung ließe sich so schwerer ablesen.