Seit Januar engagiert sie sich als Freiwillige in einem der vier mobilen Impfteams in Leipzig, möchte aber anonym bleiben. Die Helferin erzählt: "Wir dürfen nicht mehr auftauen als wir brauchen und wenn was übrig ist, abends, geht es zurück ins Impfzentrum und wird dann am nächsten Tag weiter verimpft."