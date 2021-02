In einem Fall soll eine Lokalpolitikerin im Weimarer Land geimpft worden sein. In einem anderen Fall soll ein mobiler Pflegedienst Personen vorsätzlich falsch als medizinische Mitarbeiter ausgegeben haben. Nach MDR-Informationen prüfen Juristen in beiden Ministerien, ob es sich in den Fällen zum Beispiel um Urkundenfälschung oder Erschleichen von Leistungen handele.