Zielvorgaben für Lebensmittelindustrie Weniger Salz, Fett und Zucker in Fertigspeisen vereinbart

Weniger Zucker, Salz und Fett: Verbraucherschutzministerin Klöckner hat mit der Lebensmittelindustrie konkrete Zielvereinbarungen zur Reduktion dieser Zutaten in Fertigprodukten bis 2025 vereinbart. So sollen Übergewicht und Folgeerkrankungen in der Bevölkerung bekämpft werden.