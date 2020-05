Privat Krankenversicherte, die vorübergehend hilfebedürftig werden und in den Basistarif wechseln, können ohne erneute Gesundheitsprüfung in ihren Ursprungstarif zurückwechseln.

In dem Ende April vom Kabinett gebilligten Gesetzentwurf war noch vorgesehen, all jenen einen Immunitätspass auszustellen, die ihre Corona-Krankheit hinter sich haben. Voraussetzung dafür sollte allerdings sein, dass die Immunität nach erfolgter Ansteckung auch wissenschaftlich bewiesen ist – was bislang noch nicht der Fall ist.



Kritiker bemängeln, ein solches Dokument könne eine falsche Sicherheit erzeugen. Eine andere Befürchtung ist, dass sich Menschen extra anstecken, um Immunität zu erlangen, was für sie und ihre Umgebung gefährlich sein könnte. Nach öffentlicher Kritik und Widerstand aus der SPD wurde das Vorhaben aus dem aktuellen Gesetzentwurf gestrichen. Gesundheitsminister Spahn bat den Deutschen Ethikrat um eine Stellungnahme dazu.