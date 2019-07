Wir leben in einer Welt, wo das Berufsfeld so aufgebaut wurde, dass man im Grunde erwartet, dass die Leute fliegen. […] Das muss sich dann eben auch ein Stück weit ändern, oder eben es durch einen Ausbau des Bahnnetzes so ermöglichen, dass man mit dem Zug dahin kommen kann.

Rober Habeck, Grünen-Chef ARD-Morgenmagazin