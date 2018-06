Über den Vorstoß soll am Mittwoch die Innenminister-Konferenz in Thüringen beraten. In dem Papier dazu wird gewarnt: Die Gefahr durch Links- und Rechtsextremismus sowie islamistischen Terror wachse in Deutschland und europaweit. Es häuften sich Fälle, in denen verfassungsfeindliche Männer und Frauen nicht nur in die Beamtenschaft, sondern in den gesamten öffentlichen Dienst drängten. "Dies birgt im Hinblick auf das Richteramt besondere Gefahren."