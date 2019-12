Innenministerkonferenz in Lübeck Führerscheinentzug als Strafe für Pyrotechnik in Fußballstadien?

Beim dreitägigen Treffen der Innenminister von Bund und Ländern in Lübeck gibt es viele Themen: Rechtsextremismus, islamistische Gefährder, Hass im Internet oder auch Pyrotechnik in Fußballstadien. NRW will zündelnde Hooligans mit Führerscheinentzug bestrafen.