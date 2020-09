Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wollen gemeinsam gegen Rechtsextremismus vorgehen. Es sei notwendig, "ein frühzeitiges Lagebild zu bekommen", sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller nach dem Treffen mit seinen ostdeutschen Amtskollegen in Leipzig.

Als Beispiel nannte Wöller den Ankauf oder die Anmietung von Immobilien durch Rechtsextremisten. Die Erfahrung zeige, wenn es einem Bundesland gelinge, Rechtsrockveranstaltungen zurückzudrängen, wichen die Veranstalter in benachbarte Bundesländer aus. Ähnlich sei es beim Immobilienkauf. Thüringens Innenminister Georg Maier sagte, man könne somit auch vermeiden, dass um diese Orte rechtsextreme Zentren entstünden. Er forderte auch private Vermieter auf, sich potenzielle Käufer oder Mieter "genauer anzugucken". Auch sollen die Landesverfassungsschutzämter enger zusammenarbeiten. Die Minister beschlossen, eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu gründen, die sich mit dem Problem auseinandersetzt. Sie soll auch Maßnahmen gegen Hasskriminalität entwickeln.

Im Vorfeld der Konferenz hatte Sachsens Innenminister Wöller erklärt, dass es in der Polizei ein Rassismus-Problem gebe. Der CDU-Minister sagte dem MDR, in den letzten fünf Jahren habe es im Freistaat 17 Fälle gegeben. Dabei sei es um fremdenfeindliche oder rassistische Äußerungen gegangen – aber auch um das Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole. Ein Leipziger Beamter sei umgehend vom Dienst suspendiert worden. Man müsse aber aufpassen, Polizisten nicht unter Generalverdacht zu stellen.



Medienberichten zufolge geht das Bundesamt für Verfassungsschutz bundesweit von mehr als 350 Verdachtsfällen auf Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden aus.