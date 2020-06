Erfurt Innenminister beraten über Verschwörungstheorien

In Erfurt treffen sich ab Mittwoch die Innenminister der Länder mit Bundesinnenminister Horst Seehofer zu einer Konferenz. Besonderes Augenmerk soll auf Verschwörungstheorien gelegt werden, die in Zeiten von Corona an Anhängern zu gewinnen scheinen. Bei den bundesweiten Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen in den vergangenen Wochen zum Beispiel hatten sich auch Verschwörungsmythologen unter die Demonstranten gemischt.