Die Länder erhoffen sich von Bundesinnenminister Horst Seehofer Details über die geplanten Ankerzentren für Migranten. Er erwarte, "dass wir vom Bundesinnenminister erfahren, wie er sich jetzt konkret die Ausgestaltung der Ankerzentren vorstellt", sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel zum Auftakt der Innenministerkonferenz am Mittwoch in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt.