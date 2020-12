Innenministerkonferenz Abschiebestopp für Syrien läuft aus

Keine Kontaktstellen in Syrien

Die SPD-Innenminister Georg Maier (Thüringen) und Boris Pistorius (Niedersachsen) kritisierten, damit sei die Erwartungshaltung an die Politik gesetzt, dass im Januar die ersten Maschinen nach Syrien fliegen. "Das wird nicht passieren", so Maier.

Niedersachsens Innenminister Pistorius erklärte, bislang weigere sich die Bundesregierung, mit Assads "Verbrecherregime" diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Es fehle daher an den notwendigen staatlichen Kontaktstellen in Syrien und direkten Flugverbindungen, die Entscheidung der Union sei deswegen "ein Stück weit populistisch".

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) warf Außenminister Maas (SPD) vor, dessen Syrienpolitik sei in "einer Sackgasse gelandet". Dass man nicht mit Syrien spreche, gleiche einem Denkverbot. Schließlich seien unter den potenziellen Abschiebekandidaten auch Assad-Anhänger und einige Regionen in Syrien bereits wieder sicher. Das würden Fahrten von syrischen Flüchtlingen in ihr Heimatland beweisen.

Staatssekretär Engelke betonte, dass es zumindest Spielräume für Abschiebungen in Drittstaaten gebe. Die Verhandlungen dazu seien aber wegen Corona noch nicht so weit gekommen.

Rückendeckung für Seehofers Polizeistudie

Einhelliger positionierten sich die Innenminister beim Thema Polizei. In der Polizei gebe es keinen strukturellen Rassismus. Rechtsextreme Tendenzen, beispielsweise in Chatgruppen, seien nach wie vor Einzelfälle, denen man aber mit "null Toleranz" begegnen würde, so Engelke.

Die von Bundesinnenminister Seehofer in Auftrag gegebene Polizeistudie solle nun klären, wie es bei manchen Polizisten zu rechtsextremen "Irrungen und Wirrungen", so Innenminister Herrmann, komme und wie sie in ihrem Alltag unterstützen werden könnten. Dass keine unabhängige Stelle, sondern die Polizeihochschule die Studie durchführe, sei richtig. Eine Studie sei nur "mit und nicht gegen" die Polizei vielversprechend.

Corona als "extreme Belastung" für die Polizei

Die Kontrolle der Einhaltung jetziger und kommender Corona-Maßnahmen sei eine "zwingende Herausforderung für die Polizei", sagte Herrmann. Zumal mit neuen Aufgaben zu rechnen sei, wie dem Schutz von Impftransporten und Impfzentren. Der stetige Kontakt der Polizei zur Bevölkerung setze die Polizisten einem erheblichen Infektionsrisiko aus.

Daher wünsche man sich eine frühe Berücksichtigung der Polizei bei der Impfung gegen das Coronavirus. Eine Impfpflicht für Polizisten sei aber ausgeschlossen. Man gehe davon aus, dass sich der Großteil der Polizisten ganz sicher impfen lassen werde, so Pistorius.

Zurückhaltung bei "Querdenken", AfD und Reichsflaggen

"Die Pandemie ruft Extremisten auf den Plan", warnte Thüringens Innenminister Maier. Auch bei der "Querdenken"-Bewegung suchten Rechtsextreminsten nach Anschluss an das Demonstrationsgeschehen und damit potenziell an Menschen, die besorgt seien.