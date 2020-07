Das Institut für Weltwirtschaft hat der Bundesregierung vorgeworfen, Unternehmen in der Corona-Krise nicht ausreichend zu helfen. Der Leiter des Prognosezentrums am IfW in Kiel, Stefan Kooths, sagte, die Politik habe sich verzettelt. Das Konjunkturprogramm setze nicht dort an, wo Unternehmen die größten Probleme hätten.