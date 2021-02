Gordian Mayer-Plath, der Ex-Präsident des sächsischen Landesamts für Verfassungsschutz, wollte die AfD schon vor einem Jahr zum Verdachtsfall machen und ist dann über die sogenannte Löschaffäre gestolpert. War die Hochstufung aus Ihrer Sicht überfällig?

Es wird immer klarer, worum es der AfD eigentlich geht: Um einen völkischen Nationalismus, um Ausgrenzung, um antidemokratische Einstellungen, um Geschichtsrevisionismus. Das sind Gründe, weshalb die Partei schon längst hätte beobachtet werden müssen. Insgesamt setzt das natürlich die Partei weiter unter Druck, wenn ein Landesverband nach dem anderen zum Verdachtsfall erklärt wird. Die Sache mit der Löschaffäre spricht für sich. Dass da vor einem Jahr schon mal jemand dran war, die AfD hochzustufen, dann zurückgepfiffen und sogar abgesetzt wurde, ist ein fragwürdiger Vorgang.

Die AfD sieht in dem Timing politisches Kalkül. Wie einzigartig ist dieser Vorgang eigentlich – zumal in einem Wahljahr?

Grundsätzlich: Dass eine Partei beobachtet wird, die im Bundestag und in den meisten Landesparlamenten vertreten ist, das gab es noch nicht. Das ist einmalig. Selbst die NPD oder andere rechtsextreme Parteien wurden ja nie von so vielen Menschen gewählt wie die AfD. Insofern ist das bemerkenswert. Der Vorwurf, dass das jetzt im Wahljahr aus politischem Kalkül passiert, lässt sich leicht entkräften. Die Vorbereitungen für diese Beobachtung laufen seit Jahren. Außerdem leben wir in einem föderalen System. Wir haben jedes Jahr irgendwo Wahlen. Insofern ist das nicht plausibel.

Wird die AfD, die sich erneut als Opfer betrachtet, dadurch mehr Wählerinnen und Wähler gewinnen, als sie durch das Prädikat "Verdachtsfall" verliert?

Meine Vermutung ist, dass die abschreckende Wirkung größer ist. Nämlich die, eine Partei zu wählen, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die Opferrolle spielt die AfD ja schon die ganze Zeit. Die Leute, die das anspricht, hat die Partei ohnehin schon mobilisiert. Aber vorhersehen lässt sich das natürlich nicht.

Was jetzt schon zu sehen ist: Mitglieder der AfD warnen vor Wahlfälschung bei den in diesem Jahr anstehenden Wahlen. Insbesondere vor der Briefwahl, die aus ihrer Sicht nicht fälschungssicher ist. Das weckt Erinnerungen an Donald Trump.