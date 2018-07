Interview Hilfe für Abgeschobene und Rückkehrer in Afghanistan

Frau Lehmann, Ihre Kollegen in Afghanistan nehmen am Flughafen freiwillige Rückkehrer, aber auch Abgeschobene in Empfang. In welcher Verfassung erleben Sie diese Menschen?

Das ist sehr unterschiedlich. Deswegen ist es mir auch besonders wichtig, an dieser Stelle auch noch einmal zu betonen, dass wir an Rückführungen oder Abschiebungen als Organisation nicht beteiligt sind. Die werden von deutschen Behörden organisiert.



Wir kommen erst ins Spiel, wenn die Menschen, die abgeschoben wurden, in Afghanistan am Flughafen ankommen. Und das ist bei der freiwilligen Rückkehr anders. Da haben wir andere Möglichkeiten, den gesamten Prozess der Rückkehr zu betreuen, zu planen, zu unterstützen und auch im Anschluss Unterstützung bei der Reintegration zu bieten.



Im Falle von Abgeschobenen können wir nur eine kleine Ankunftsunterstützung auf Wunsch der afghanischen Behörden bieten, also zum Beispiel eine vorübergehende Unterbringung oder die Übernahme der Kosten für die Weiterreise.

Wie erleben Ihre Kollegen die Ankömmlinge?

Das ist von Fall zu Fall abhängig. Insbesondere bei einer Abschiebung spielt das Stigma des Scheiterns eine große Rolle. Es ist auch mit vielen Risiken und Schwierigkeiten für die Menschen verbunden. Die kommen an und wissen erstmal nicht, wie es weitergeht. Das können wir auch daran festmachen, dass es immer auch einige Personen gibt, die noch nicht genau wissen, wohin sie weiterreisen möchten. Diese wollen oder können nicht immer auch an den Ort in Afghanistan zurückkehren, aus dem sie ursprünglich stammen.

Wie können Sie da helfen?

Sabine Lehmann von der International Organization for Migration (IOM). Bildrechte: International Organization for Migration Wir können da zunächst mal eine vorübergehende Unterbringung ermöglichen, bis auch eine Weiterreise stattfinden kann. Das machen wir mit fast all denjenigen, die ankommen: Die Weiterreise organisieren. Es gibt auch die Möglichkeit einer medizinischen Versorgung, wir sind mit einem Arzt am Flughafen. Wir arbeiten auch mit NGOs (Nicht-Regierungsorganisationen, Anmerkung der Red.) vor Ort zusammen, die psychosoziale Beratung bieten. Aber alles immer nur, wenn die Person auch danach fragt.

Wie viele der Rückkehrer brauchen denn Hilfe - materieller, medizinischer oder auch psychologischer Art?

Bei der medizinischen Unterstützung wissen wir oft vorher, wer eventuell Bedarf hat. Bei einer psychosozialen kann das bei der Ankunft angesprochen werden, und dann können wir da diese Unterstützung bieten. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich.

Sie helfen vor allem freiwilligen Rückkehrern. Wie viele Menschen sind denn froh darüber, dass sie wieder in die Heimat zurückkehren können? Und stehen diese trotzdem vor Herausforderungen, zum Beispiel einem "Kulturschock" nach ein paar Jahren in Deutschland?

Das sind dann tatsächlich ein ganz anderer Fall. Jemand, der sich für eine freiwillige Rückkehr entschließt - das ist ja ein Prozess - kann das in Deutschland tun. Er wird hier über ein System von Beratungsstellen beraten, stellt einen Antrag auf Förderung und bekommt dann Unterstützung von uns. Er reist mit einem ganz normalen Linienflug aus, kommt als Passagier vor Ort an. Das heißt, er hat auch nicht dieses Trauma der Ankunft in Polizeibegleitung mit Handschellen und so weiter. Das ist also ein ganz anderer Fall, wenn sich Menschen schon vorab mit ihrer Rückkehr beschäftigen können.



Wenn die Menschen ankommen, gibt es verschiedene Programme, sowohl finanzielle als auch durch Trainings oder Ähnliches, um sie bei der Wiedereingliederung zu unterstützen, Hilfestellung zu leisten, wieder sozio-ökonomische Bindungen aufzubauen etc. Das heißt, der Kontext ist ein bisschen anders, um genau den eben angesprochenen Schwierigkeiten entgegenwirken zu können. Es gibt zum Beispiel Reintegrationsangebote, bei denen wir dabei unterstützen können, ein Geschäft zu gründen. Da können wir die Menschen dann auch über einen gewissen Zeitraum hinweg betreuen.



Ansonsten ist der Standardfall, dass die Menschen, die die großen Rückkehrprogramme nutzen, die von deutscher Seite aus finanziert werden, sechs Monate nach ihrer Ankunft in Afghanistan auch nochmal zu uns ins Büro kommen, um eine zweite Rate der finanziellen Unterstützung, die möglich ist, abzuholen. Dann wird auch geschaut, welche Bedarfe noch bestehen, was man noch anders machen kann. Aber das ist so der Zeitrahmen.

Können Sie sagen, inwiefern Deutschland sich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern engagiert?

Sehr viel wird auf europäischer Ebene gemeinsam gemacht. Es gibt auch verschiedene Reintegrationsprojekte, wie zum Beispiel das Programm ERIN, die von europäischer Ebene aus koordiniert werden, sodass Rückkehrer aus europäischen Ländern Unterstützung finden können. Deutschland ist besonders engagiert und hat im April in Zusammenarbeit mit der GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Anmerkung der Red.) und IOM ein Migrationszentrum in Kabul eröffnet.