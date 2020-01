Herr Scupin, welche Bilanz würden Sie nach 25 Jahren Pflegeversicherung ziehen?

Olaf Scupin: "Man kann sagen: Es ist ein gesellschaftlicher Fortschritt, dass das soziale Risiko der Pflegebedürftigkeit als sozialrechtliches Phänomen – wie zum Beispiel Krankheit oder Arbeitslosigkeit – anerkannt wurde. Außerdem hat sie zur hat zur Professionalisierung der Altenpflege als Beruf beigetragen. Dennoch: Es gibt natürlich Punkte, die verbessert werden sollten."

Wo zum Beispiel?

Bildrechte: Olaf Scupin Olaf Scupin: "Besonders wichtig ist mir, dass Versorgungsketten angeboten werden sollten, die den Verlauf der Pflegebedürftigkeit als Prozess abbilden und nicht zu einem Institutionswechsel führen. Gerade bei komplexeren Fällen ist das derzeit ein Problem. Nehmen wir ein Beispiel: Jemand liegt im Krankenhaus, wird dann in die Kurzzeitpflege entlassen und kommt dann in die Reha. Wer kümmert sich darum, dass das reibungslos funktioniert? Wir denken derzeit in Institutionen: Krankenhaus, Pflegeheim, Kurzzeitpflege und so weiter. Aber wer fühlt sich für die Übergänge zuständig? Da müsste es eine Institution geben, die alle Beteiligten einbezieht, oder eine Art "Case Manager" für diese Patienten. Oder auch eine Bezugsperson, der sich anschaut, wie ein Mensch gelebt hat, bevor dieser Mensch geplant ins Altenheim geht. Jemand, der nachschaut, welche Hobbys, welchen Tagesablauf dieser Mensch hatte. Der dann in der ersten Woche als Bezugsperson da ist, damit der Mensch im Altenheim ankommen kann. Wir müssen einen Biografiebezug herstellen, damit sich der neue Bewohner auch wirklich wohl fühlt im Heim."

Wie könnte so etwas finanziert werden?

Olaf Scupin: Die Finanzierung muss geklärt werden, natürlich. In Luxemburg funktioniert das bereits besser. Nun könnte man sagen: Luxemburg ist ein reiches Land. Aber die zahlen einen genauso hohen Pflegeversicherungsbeitrag wie wir in Deutschland, zusätzlich werden Steuergelder in die Pflege geleitet. Wenn uns das Altwerden der Gesellschaft wichtig ist, dann sollte es eine Priorität sein, Pflege auch besser zu finanzieren. Es kann nicht sein, dass die Betroffenen gerade in der stationären Altenhilfe erhebliche Beträge selbst aufbringen müssen. Stellen Sie sich das mal beim Thema Gesundheit vor: Es wäre doch undenkbar, dass bei Krankheit 40% der Kosten von den Erkrankten selbst aufgebracht werden müssen oder die Angehörigen "einspringen" müssen. Bislang haben wir bei der Pflege nur eine "Teilkasko", während die Krankenversicherung "Vollkasko" bietet.

Welche Veränderung wäre aus Ihrer Sicht noch notwendig?