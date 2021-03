Bereits seit dem Jahr 2018 siedeln sich bekannte Rechtsextremisten und deren Familien vereinzelt im Landkreis Mittelsachsen an. Dieser Personenkreis ist nach Einschätzung des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) Sachsen zum Teil auch in die "Initiative Zusammenrücken" involviert. Nachdem diese Initiative erstmals im Februar 2020 online in Erscheinung getreten war und von zahlreichen rechtsextremistischen Organisationen und Publikationen beworben wurde, gab sie weitere Beispiele für Zuzüge in den Freistaat Sachsen ohne Nennung des konkreten Ortes bekannt.

Dem LfV Sachsen liegen Erkenntnisse zu entsprechenden Umsiedlungen vor. Der Umzug des Michael Brück dürfte auf die in den vergangenen Jahren gewachsenen guten Kontakte zwischen der rechtsextremistischen Szene in Dortmund und Chemnitz zurückzuführen sein. Da zuvor bereits eine weitere Person aus dem früheren Umfeld von Brück nach Chemnitz verzogen ist, sind weitere derartige Umzüge nicht ausgeschlossen.



Soweit in der Szene Immobilien- oder Grundstücksverkäufe durch Privatpersonen getätigt werden, sind den Kommunen wie den staatlichen Behörden rechtlich die Hände gebunden. Nimmt eine Kommune ihr Vorkaufsrecht wahr, kann sie dadurch mitunter auf viele Jahre in eine schwierige finanzielle Haushaltslage geraten. Selbst wenn dadurch vor Ort die Übernahme eines Objektes durch Rechtsextremisten verhindert werden kann, suchen sie sich an anderer Stelle eine geeignete Immobilie. Insoweit lässt sich das Problem nicht nachhaltig lösen.