Corona-Lockerungen Was bei einer Inzidenz von 35 passieren soll

Dass nun alle plötzlich von der 35 statt der 50 reden, liegt am Infektionsschutzgesetz, das im November angepasst wurde. Beide Zahlen sind als Richtwerte für Maßnahmen in der Coronavirus-Pandemie genannt – so viel vorweg. Marian Wendt, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Landkreis Nordsachsen weiß auch, woher die "drei bis fünf" Tage kommen, von denen die Bundeskanzlerin gesprochen hat: "Die 5-Tage-Regelung haben wir bereits heute ja in den Verordnungen stehen, also dass ein Inzidenzwert mindestens fünf Tage gehalten werden muss, um zu lockern."