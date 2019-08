Der Iran hat eigenen Angaben zufolge im Persischen Golf erneut einen ausländischen Tanker festgesetzt. Wie die iranischen Revolutionsgarden am Sonntag mitteilten, fand der Einsatz bereits am 31. Juli in der Nähe der iranischen Hafenstadt Buschehr statt.

Ein Schnellboot der iranischen Revolutionsgarden stoppt am 19. Juli den Tanker "Stena Impero" Bildrechte: dpa

Der Vorfall fällt mitten in die Debatte um einen Militäreinsatz zum Schutz der Handelsschifffahrt im Persischen Golf. Am 19. Juli hatten die iranischen Revolutionsgarden in der Straße von Hormus den britischen Öltanker "Stena Impero" gestoppt, weil er in einen Unfall mit einem Fischerboot verwickelt gewesen sein soll.



Zuvor hatte Großbritannien am 4. Juli in Gibraltar den mit iranischem Öl beladenen Tanker "Grace1" festgesetzt, weil er gegen EU-Sanktionen zum Syrien-Boykott verstoßen haben soll. Einen Austausch der beiden Tanker hatte Großbritannien mit der Begründung abgelehnt, dass das Aufbringen der "Stena Impero" in der Straße von Hormus illegal gewesen sei.