Das Schicksal hunderter deutscher Islamisten in Syrien und dem Irak ist den Sicherheitsbehörden nicht bekannt. Das teilte das Bundesinnenministerium (BMI) mit. Demnach liegen den deutschen Sicherheitsbehörden Erkenntnisse zu mehr als 1.050 Islamisten aus Deutschland vor, die in den vergangenen Jahren in Richtung Syrien und Irak gereist sind.

Dort hatte der IS jahrelang ein großes Territorium unter seiner Kontrolle. Zwischenzeitlich beherrschten die Radikalislamisten sogar die irakische Millionenstadt Mossul, auch in Syrien kontrollierten sie weite Landstriche. Zehntausende ausländische Kämpfer schlossen sich dem IS an, darunter auch viele Islamisten aus Europa.

Schicksal hunderter Islamisten unbekannt

Laut BMI liegen zu etwa der Hälfte der mehr als 1.050 ausgereisten Menschen konkrete Anhaltspunkte vor, "dass sie auf Seiten des Islamischen Staates und der al-Qaida oder denen nahestehenden Gruppierungen sowie anderer terroristischer Gruppierungen an Kampfhandlungen teilnehmen bzw. teilgenommen haben oder diese in sonstiger Weise unterstützen bzw. unterstützt haben." Inzwischen brächen keine Islamisten mehr in die Region auf. Dies sei auch nur noch in Einzelfällen zu erwarten.

Wie es aus dem BMI heißt, befinden sich rund ein Drittel der über 1.000 Islamisten inzwischen wieder in Deutschland, zu mehr als 220 Personen lägen Hinweise vor, dass sie in Syrien oder dem Irak ums Leben gekommen sind.

Zudem will nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden eine Personenzahl "im unteren dreistelligen Bereich" Syrien oder den Irak verlassen, die meisten wollen zurück in die Bundesrepublik kommen. Ende September befanden sich demnach "120 aus Deutschland ausgereiste Islamisten (Deutsche und Nichtdeutsche) in Syrien (111) und dem Irak (9) in Haft", darunter waren 40 Männer.

Unklar bleibt, was mit den anderen hunderten Islamisten aus Deutschland passiert ist – ob sie sich noch im Nahen Osten aufhalten oder eventuell ums Leben gekommen sind.

Schwierige juristische Aufarbeitung

Die Zahlen des Innenministeriums zeigen auch, wie schwierig eine juristische Aufarbeitung ist. Denn zu einem Teil der ausgereisten Menschen liegen "bislang keine hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für die Einleitung von Ermittlungsverfahren durch die zuständigen Justizbehörden vor", räumt das BMI ein.