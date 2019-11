Nach der Abschiebung einer deutsch-irakischen Islamisten-Familie aus der Türkei nach Berlin ist ein Familienmitglied festgenommen worden. Wie die Senatsverwaltung für Inneres mitteilte, wurde der Vater aufgrund eines Haftbefehls in Gewahrsam genommen. Worauf sich der Haftbefehl bezog, wurde nicht mitgeteilt.

Nach dpa-Informationen hatte der älteste Sohn der Familie früher in Hildesheim Kontakt zum inzwischen verbotenen "Deutschen Islamkreis" um den Hassprediger Abu Walaa. Der Prediger steht zusammen mit vier weiteren mutmaßlichen Islamisten im niedersächsischen Celle vor Gericht. Sie sollen Jugendliche als Kämpfer für den IS rekrutiert haben.

Die Türkei hatte am Montag die Abschiebung mehrerer deutscher mutmaßlicher Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in dieser Woche angekündigt. Für Freitagnacht wurde den deutschen Behörden die Ankunft von zwei Frauen angekündigt. Dabei handelt es sich nach dpa-Informationen um zwei deutsche Staatsangehörige, die aus von Kurden bewachten IS-Gefangenenlagern geflohen sein sollen.