Unterstützung erhielt der CSU-Chef auch von seinem Parteifreund Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. "Wir als CSU sprechen mit einer Stimme - gerade bei diesem Thema", sagte Scheuer der "Bild"-Zeitung. Innen-Staatssekretär Stephan Mayer von den Christsozialen sagte dem Blatt, Seehofer spreche nur aus, "was die Mehrheit der Deutschen denkt: Unser Land ist über Jahrhunderte durch das Christentum, den Humanismus und die Aufklärung geprägt worden, nicht durch den Islam". Daran habe sich bis heute nichts geändert. "Und in diesem Sinne gehört der Islam natürlich nicht zu Deutschland."

Freitagsgebet in Potsdemer Moschee: Offiziell leben mittlerweile 4,5 Millionen Muslime in Deutschland. Bildrechte: dpa

Seehofer hatte kurz nach seinem Amtsantritt als Innen- und Heimatminister mit seiner in Anspielung auf ein gleichlautendes Zitat des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff getätigten Aussage zum Islam eine Debatte losgetreten. Kritiker warfen ihm vor die Gesellschaft zu spalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hielt ihm bei ihrer Antrittsrede im Bundestag entgegen, mit den 4,5 Million Muslimen im Land sei der Islam auch ein Teil Deutschlands. Im neuen "Spiegel" reagierte Seehofer darauf mit Unverständnis und betonte: "Ich werde meine Politik nicht um ein Jota ändern."

CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach erklärte in einem Gastbeitrag der "Bild"-Zeitung: "So heftig die Debatte wieder einmal geführt wird - neu ist sie wirklich nicht. Der Streit wird bleiben." Er plädierte dafür, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Beispielsweise mit der Frage, wie Christen und Muslime gemeinsam erreichen könnten, "dass Christen in den islamischen Ländern endlich genauso viele Rechte bekommen wie Muslime bei uns".