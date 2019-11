Im Auswärtigen Amt hat man noch nichts Genaues erfahren aus Istanbul, heißt es auf Nachfrage zu den deutschen IS-Kämpfern in Nordsyrien. 20 Männer hatte die türkische Armee beim Einmarsch festgenommen oder in Abschiebezentren vorgefunden.

Die türkische Regierung will sie so schnell wie möglich loswerden, in Deutschland will man sie am liebsten gar nicht haben. Als Gründe nennt Innenminister Horst Seehofer Fragen zur Identität, des Strafverfolgungsanspruchs und der Sicherheit in Deutschland.