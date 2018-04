Fandungsfoto des Berlin-Attentäters Anis Amri. Der tunesische Asylbewerber galt als gefährlich. dennoch scheiterte seine rechtzeitige Abschiebung. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Demnach stuft das Bundeskriminalamt rund 1.560 Männer und Frauen als "Gefährder" oder "relevante Personen" in der Extremistenszene ein. 362 von ihnen hätten einen Antrag auf Asyl gestellt. Diese hohe Zahl sei auch "auf die Migrationsbewegungen im Kontext des Kriegsgeschehens in Syrien und im Irak zurückzuführen", heißt es in der Antwort der Bundesregierung weiter.



Laut Bundesregierung sind aktuell 130 "Gefährder" und "relevante Personen" aus der Extremistenszene ausreisepflichtig, weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde. Sie müssten Deutschland somit eigentlich verlassen. Knapp 100 der islamistischen Männer und Frauen, bei denen die Polizeibehörden annehmen, dass sie "Straftaten von erheblicher Bedeutung" in Deutschland begehen könnten, sind sogar offiziell als Flüchtlinge in Deutschland anerkannt oder besitzen einen anderen Schutzstatus.