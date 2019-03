Die Polizei hat bei Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg zehn mutmaßliche Islamisten wegen Terrorverdachts festgenommen. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, dass wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat gegen die Männer ermittelt werde.

Spezialkräfte der Polizei hätten etwa am Rheinufer in der Düsseldorfer Altstadt mehrere Männer überwältigt, berichtete die "Rheinische Post". Sie sollen einen Terroranschlag in Düsseldorf geplant haben.