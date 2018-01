Die Zahl der registrierten Gefährder in Mitteldeutschland ist nach Angaben der zuständigen Innenministerien vergleichsweise gering. In Sachsen bewegt sie sich laut dem Innenministerium in Dresden im unteren zweistelligen Bereich. In Sachsen-Anhalt liegt sie laut Magdeburger Innenministerium im niedrigen einstelligen Bereich.