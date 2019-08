Matarella will seine Konsultationen am kommenden Dienstag fortsetzen. Er rief zugleich die Parteien zu einer schnellen Einigung auf. Da die Verfassung eigentlich alle fünf Jahre Wahlen vorsehe, sei eine Neuwahl nur das äußerste Mittel.

Innenminister Salvini (l) will Nachfolger von Ministerpräsident Conte werden. Bildrechte: dpa

Mit der Aufkündigung der Koalition hatte die rechtspopulistische Lega das Land vor zwei Wochen in eine Regierungskrise gestürzt. Der Parteichef und Innenminister Salvini forderte eine schnelle Neuwahl. In Umfragen liegt die Lega dank Salvinis hartem Anti-Einwanderungs-Kurs derzeit deutlich vorn. Regierungschef Giuseppe Conte war am Dienstag zurückgetreten und hatte damit das Ende der in Europa einmaligen Populisten-Allianz besiegelt, die seit Juni 2018 regierte.



Ein Pakt zwischen Sternen und Sozialdemokraten scheint die einzige denkbare Alternative zu einer Neuwahl. Die Sozialdemokraten hatten sich am Mittwoch für Verhandlungen mit den Sternen geöffnet. Zur Bedingung machten sie eine Wende in der rigorosen Anti-Migrations-Politik. Die Sterne zeigten sich zu Verhandlungen bereit, obwohl beide Parteien als traditionell verfeindet gelten.