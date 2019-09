Neuer Außenminister soll demnach Luigi di Maio werden. Der Fünf-Sterne-Chef war in der Vorgängerregiering Minister für Wirtschaft, Arbeit und Sozialpolitik sowie Vizepremier. Letzteres Amt soll es in der neuen Regierung nicht mehr geben. Wirtschafts- und Finanzminister wird der pro-europäische Europaabgeordnete Roberto Gualtieri von der PD.

Neue Innenministerin wird die ehemalige Präfektin von Mailand, Luciana Lamorgese. Die keiner Partei zuzurechnende Beamtin folgt damit dem Chef der rechtsradikalen Lega, Matteo Salvini, nach, der einen extrem harten Kurs in der Einwanderungspolitik verfolgte. Verteidigungsminister wird PD-Parteivize Lorenzo Guerini. Insgesamt gibt es im neuen Kabinett 21 Ministerposten, 10 erhielten die Sterne, 9 gingen an die PD, eines an die linke PD-Abspaltung LEU.

Die neuen Minister sollen am Donnerstag um 10 Uhr vereidigt werden. Das Kabinett muss sich dann noch einer Vertrauensabstimmung in beiden Kammern des Parlaments stellen.

In der EU hofft man, dass Italien mit dem neuen Bündnis wieder näher an Brüssel heranrückt. Salvini war auf extremen Konfrontationskurs gegangen. Di Maio hatte sich zuletzt gemäßigter gezeigt. Die PD ist proeuropäisch. "Wir haben Salvini gestoppt", sagte denn auch PD-Chef Nicola Zingaretti. Italien werde wieder zu einem Protagonisten in Europa. In dem am Dienstag bekannt gewordenen Regierungsprogramm verlangten die neuen Partner aber auch Entgegenkommen der neuen EU-Kommission in Haushaltsfragen.