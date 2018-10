Das Elterngeld soll Familien im ersten Lebensjahr ihres Kindes finanziell unterstützen und eine frühe Rückkehr der Mütter in ihren Job fördern. Daneben gibt es auch das ElterngeldPlus für Mütter und Väter, die in Teilzeit arbeiten wollen. Sie erhalten dann doppelt so lange Elterngeld, jedoch in maximal halber Höhe und können so ihr Elterngeldbudget besser ausschöpfen.