IW-Studie Wohnungsbau am Bedarf vorbei

In Deutschland werden insgesamt zu wenig neue Wohnungen gebaut und diese dann oft auch noch am Bedarf vorbei. Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) zufolge wurden 2018 in Deutschland 287. 000 Wohnungen fertiggestellt. Der Bedarf für 2019 und 2020 liege aber bei mehr als 340.000 neuen Wohnungen.

In den Ballungsräumen wird demnach zu wenig gebaut. So wurde der Bedarf an Neubauwohnungen in Leipzig gerade mal zu 45 Prozent gedeckt. Ähnlich ist die Lage in Köln. In Stuttgart lag die Quote bei 56 Prozent, in Dresden bei 62 Prozent. Auch München (67) und Berlin (73) haben Defizite.