Der Hintergedanke ist eigentlich ganz einfach: Sieben Prozent Mehrwertsteuer, das soll für alles gelten, was man zum Leben braucht. Darunter fallen Lebensmittel sowie Tickets für Busse und Bahnen. Der Steuersatz von 19 Prozent soll für alles andere erhoben werden, erst recht für Luxusgüter, erklärt Professor Oliver Holtemöller, der stellvertretende Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH).

Doch viel sei nicht mehr übrig von diesem sozialen Gedanken, kritisiert Holtemöller. Denn in den vergangenen Jahrzehnten hätten verschiedenste Bundesregierungen eine Ausnahme nach der anderen geschaffen.

Außerdem habe das System mehrere Probleme. Holtemöller: "Das erste Problem ist, es ist sehr schwierig zu entscheiden: Was ist ein Produkt, das man unbedingt zum Leben braucht und was ist ein Luxusprodukt? Die Übergänge sind fließend. Und das öffnet dem Lobbyismus Tür und Tor." Heißt: Eine Firma, die erfolgreich in ihrer Lobbyarbeit sei, könne den niedrigeren Steuersatz für ihre Produkte erwirken.