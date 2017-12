Ausblick Politischer Jahreszeitenkalender für 2018

Ergebnisoffen beginnen gleich im Januar die Sondierungsgespräche für die Neuauflage der Groko. Offen am Ergebnis ist sicher nur, was die SPD gegenüber der Union durchsetzen kann. Kaum einer glaubt, dass sich die Genossen diesen Fauxpas leisten und einen ausgehandelten Koalitionsvertrag ablehnen. Allerdings sollte man mit Prognosen nach dem Jamaika-Debakel vorsichtiger sein.

Vielleicht tritt das aber alles in den Hintergrund, falls Nordkorea während der Olympischen Winterspiele in Südkorea im Februar eine erneute Leistungsschau seiner Raketenindustrie veranstaltet. Das könnte zu unabsehbaren weltpolitischen Konsequenzen führen.

Die neue Bundesregierung wird erstmal durch die parlamentarische Osterpause Ende März/Anfang April 2018 in ihrem Tatendrang gebremst werden. Dann aber wird mancher Gesetzentwurf aus den Zeiten der letzten Großen Koalition aus den Schubladen geholt, ein wenig aufpoliert und dem Bundestag erneut vorgelegt. Zum Beispiel das Recht des Wechsels von Teilzeit auf Vollzeit und umgekehrt. Vor allem muss endlich der Haushalt für das Jahr 2018 beschlossen werden. Wahrscheinlich dürfen sich die unteren Einkommensgruppen freuen. Für sie wird der Solizuschlag in engen Grenzen abgeschmolzen. Die schwarze Null bleibt aber.

Wiederholt sich das brasilianisch-deutsche Sommermärchen von 2014? Unsterblichkeit liegt in der Luft. Schafft Jogi Löw das Doppel und holt mit der deutschen Elf erneut den WM-Titel? Jetzt schon vormerken: Endspiel in Moskau. Anstoß am 15. Juli 2018, 17:00 Uhr. Merkel und Putin auf der Tribüne. Vielleicht hilft der Fußball wie schon so oft bei der Völkerverständigung.