Ganz dramatisch ist die Lage noch nicht bei der CDU, die Wände stehen noch. Aber: Das stolze Unionsgebäude bröckelt. Es bröckelt ganz ordentlich: ein miserables Wahlergebnis, die Jamaika-Sondierungen gescheitert – und das alles unter Führung der Frau, die beharrlich, fast stoisch ihren Kurs hält. Oder zumindest öffentlich so tut: "Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten", so Merkel. "Ich bin jetzt auch am Tag danach nicht der Meinung, dass ich das anders sehe als ich es gestern oder vorgestern oder vor zwei Wochen gesehen habe."

Das Überraschende: Bei Angela Merkel ist zwar ein wenig der Lack ab, aber sie sitzt nach wie vor fest im Sattel - anders als ihre Dauer-Nervensäge Horst Seehofer von der Schwesterpartei CSU, den die Verluste bei der Bundestagswahl zumindest aus einem seiner beiden Ämter geschleudert haben.

Nur freundliche Töne aus der Partei

Auch nach dem Jamaika-Aus, das die Gelegenheit zum Neustart geboten hätte, gab es öffentlich nur Freundlichkeiten aus den eigenen Reihen. Etwa von Seehofer, der sich bei Merkel bedankte. Von Altmaier, der sagte: "Die Kanzlerin hat in all diesen Sondierungen dafür gearbeitet, und zwar über das normale Maß hinaus, dass wir eine Regierung bekommen." Von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, der sich beeindruckt gab von seiner Parteichefin: "Ich habe eine Angela Merkel erlebt, die diese Sondierungen wirklich meisterhaft geführt hat." Und sogar von Jens Spahn kamen lobende Worte: "Natürlich ist sie die richtige Kanzlerin. Es ist auch gut, dass sie in dieser Zeit Kanzlerin ist." Zumindest bei Jens Spahn kann man sich jedoch auch sicher sein: Er bringt sich in Position für die Zeit nach Merkel.

Eine Merkel ist besser als keine?