Ein Jahr nach dem fremdenfeindlichen Anschlag in Hanau gedenkt die Stadt am Freitag der Opfer. Im Congress-Park ist eine Gedenkfeier geplant. Wegen der Corona-Pandemie findet sie nur im kleinen Rahmen statt. An der Gedenkveranstaltung nehmen unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und der Fußballweltmeister und Ehrenbürger Rudi Völler teil. Neben Politikern sollen auch die Familien der neun Opfer in Videoansprachen zu Wort kommen.