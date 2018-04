Ein gepflegtes Villenviertel in Dresden-Klotzsche. Ulrich Link, der Landesvorsitzende der WerteUnion Sachsen, lädt in seine Privatwohnung zum Interview. Sofort beginnt eine Diskussion: Es geht um den Schriftsteller Uwe Tellkamp und seine Äußerungen zur Flüchtlingspolitik, um linksliberale Journalisten und die neue Regierungsmannschaft in Berlin.