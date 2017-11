Bereits am Freitag war bekannt geworden, dass sich die "Jamaika"-Unterhändler auf eine Ausdehnung der Riester-Rente auch für Selbstständige geeinigt haben. "Die Riesterförderung soll künftig auch Selbstständigen offenstehen", zitiert die Nachrichtenagentur Reuters aus einem entsprechenden Papier der Arbeitsgruppe "Arbeit und Soziales". Die Riester-Rente ist freiwillig und steht bisher nur Angestellten offen.



Dem Bericht zufolge wollen die Unterhändler von Union, Grünen und FDP vor allem für Firmengründer neben der Riester-Option auch eine Pflicht-Rente einführen: "In Verbindung damit wollen wir auch eine gründerfreundliche, verpflichtende Altersvorsorge für nicht anderweitig abgesicherte Selbstständige", heißt es in dem entsprechenden Papier der Arbeitsgruppe.