Familiennachzug Grundsätzlich können in Deutschland anerkannte Flüchtlinge ihre Ehepartner und minderjährigen Kinder nachholen. Mit dem Asylpaket II vom März 2016 wurde aber der Familiennachzug für Flüchtlinge mit sogenanntem subsidiären Schutz für zwei Jahre ausgesetzt. Für minderjährige Flüchtlinge mit subsidiärem Status sind Ausnahmeregelungen möglich.



Subsidiärer Schutz wird Menschen aus Krisengebieten gewährt, denen kein Asyl oder individueller Flüchtlingsstatus nach der Genfer Konvention zuerkannt wird. Dieser eingeschränkte Schutzstatus kann erteilt werden, sofern jemandem in seinem Land etwa aufgrund "willkürlicher Gewalt" im Krieg oder Bürgerkrieg "ernsthafte" Gefahr droht. Inzwischen haben beispielsweise viele Syrer diesen Status.



Die Aussetzung des Familiennachzugs läuft am 16. März 2018 automatisch aus. Die Union will allerdings, dass diese Einschränkung verlängert wird. Das lehnen die Grünen vehement ab.